Maria Corina Machado | L’Impatto Cruciale sulla Democrazia in Venezuela

Maria Corina Machado ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2025 grazie al suo instancabile impegno per la democrazia e la difesa dei diritti umani in Venezuela. Il suo lavoro ha ispirato milioni di persone e ha contribuito significativamente alla lotta per la libertà e la giustizia sociale nel paese.

Il Nobel per la pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione in Venezuela

María Corina Machado ha vinto il Premio Nobel per la Pace

A Maria Corina Machado il premio Nobel per la Pace

IL PROFILO | Chi è Maria Corina Machado, premio Nobel per la Pace. La 'libertadora' venezuelana dopo lo stop alle elezioni del 2024 vive in clandestinità

Il Premio Nobel per la Pace 2025 è stato assegnato a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione al regime venezuelano di Maduro. Quest'anno, oltre al suo nome, sono state presentate al Comitato 338 candidature.

María Corina Machado. Il Nobel per la resistenza al chavismo e all'immane esodo venezuelano - Bollata come agente della Cia, cospiratrice fascista, contro di lei sono state inventate accuse di ogni tipo, il regime l'ha inabilitata da tutte le cariche

María Corina Machado, chi è la vincitrice del premio Nobel per la Pace: "lady di ferro", attivista e oppositrice di Maduro - La nomina è stata data a «una coraggiosa e impegnata paladina della pace: a una donna