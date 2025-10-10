Maria Corina Machado l' anti-Maduro d' acciaio che ha vinto il Nobel Ecco chi è

Di buona famiglia, laureata in ingegneria industriale, Maria Corina Machado avrebbe potuto lasciare il suo paese e come molti venezuelani costruirsi un’agiata vita all’estero. E invece la neo-laureata premio Nobel per la Pace ha scelto testardamente di restare in Venezuela e di fare della battaglia per la democrazia e contro Nicolas Maduro la sua ragione di vita. Non a caso per tutti è 'la dama. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Maria Corina Machado, l'anti-Maduro d'acciaio che ha vinto il Nobel. Ecco chi è

