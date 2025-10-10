María Corina Machado ha vinto il Premio Nobel per la Pace

. È la leader dell’opposizione al presidente Nicolás Maduro in Venezuela. Il Comitato norvegese per il Nobel, che conferisce l’onorificenza, ha conferito il premio a Machado «per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici per il popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia». Il Nobel per la Pace fu assegnato per la prima volta nel 1901 e, a differenza degli altri Nobel, viene assegnato in Norvegia e non in Svezia. Il comitato a marzo ha comunicato che le candidature proposte sono state 338, 244 persone e 94 organizzazioni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

