Maria Corina Machado ecco chi è la leader dell’opposizione venezuelana premiata con il Nobel per la Pace 2025

È l’ingegnera industriale Maria Corina Machado, simbolo della resistenza democratica in Venezuela, la vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2025. L’Accademia di Oslo le ha conferito il riconoscimento “per la sua lotta pacifica contro il potere chavista e per la promozione dei diritti civili e politici nel suo Paese”. Da oltre vent’anni, Machado rappresenta una delle voci più coraggiose dell’opposizione venezuelana, una figura capace di incarnare la speranza di milioni di cittadini che chiedono libertà, giustizia e democrazia. Nata a Caracas il 7 ottobre 1967 in una famiglia dell’élite intellettuale e imprenditoriale, Machado è la maggiore di quattro figlie dell’imprenditore siderurgico Henrique Machado Zuloaga e della psicologa Corina Parisca. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

