María Corina Machado chi è la vincitrice del premio Nobel per la Pace | lady di ferro attivista e oppositrice di Maduro

Ilmessaggero.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

María Corina Machado è la vincitrice del premio Nobel per la Pace 2025. La nomina è stata data a «una coraggiosa e impegnata paladina della pace: a una donna che. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

mar237a corina machado chi 232 la vincitrice del premio nobel per la pace lady di ferro attivista e oppositrice di maduro

© Ilmessaggero.it - María Corina Machado, chi è la vincitrice del premio Nobel per la Pace: "lady di ferro", attivista e oppositrice di Maduro

In questa notizia si parla di: corina - machado

Il Nobel per la pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione in Venezuela

María Corina Machado ha vinto il Premio Nobel per la Pace

A Maria Corina Machado il premio Nobel per la Pace

Venezuela, rapimento flash della leader dell’opposizione Machado. Il governo smentisce: «Non &#232; vero, è un false flag» - Prima dei colpi contro la sua carovana aveva cantato, con coraggio, l'inno nazionale La leader di opposizione ... Scrive open.online

Arrestata Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana - La leader dell’opposizione María Corina Machado &#232; stata intercettata da agenti armati del chavismo che hanno sparato contro la sua carovana, ha riferito il comando politico del partito Vente Venezuela ... Si legge su gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Mar237a Corina Machado 232