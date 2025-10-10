Maria Corina Machado chi è la vincitrice del Nobel per la Pace 2025
Niente da fare per Donald Trump. A dispetto dei pronostici della vigilia, che davano il presidente Usa tra i favoriti assieme a Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, il premio Nobel per la Pace è andato a Maria Corina Machado. Fondatrice del partito Vente Venezuela ed ex deputata dell’ Assemblea nazionale fino al 2014, è leader dell’opposizione al regime di Nicolas Maduro nonché una delle figure più influenti della politica di Caracas, sua città natale. Soprannominata Lady di ferro come Margareth Tatcher, di cui è ammiratrice, ha trionfato «per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici e per la sua lotta per ottenere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia». 🔗 Leggi su Lettera43.it
