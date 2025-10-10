Maria Corina Machado chi è la donna che ha ricevuto il Nobel per la pace e cosa ha fatto per il Venezuela?
In un momento storico in cui i riflettori internazionali si accendono sempre più spesso sui Paesi in lotta per la libertà, il Premio Nobel per la Pace 2025 va a una figura emblematica della resistenza civile in America Latina. Il riconoscimento è stato assegnato a Maria Corina Machado, volto simbolo dell’opposizione al regime venezuelano di Nicolás Maduro, per il suo coraggio e il suo impegno in difesa dei diritti democratici in Venezuela. La notizia, diffusa il 10 ottobre, ha rapidamente fatto il giro del mondo, accendendo l’attenzione su una donna che da anni lotta a viso aperto contro un sistema autoritario. 🔗 Leggi su Donnapop.it
