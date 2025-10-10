Mare d’inverno a Riccione | Un chioschista su cinque sfrutterà il bando

Riccione, 10 ottobre 2’25 – Tavolini, sedie e coperture in deroga, per animare la spiaggia anche nella stagione fredda. L’idea piace ai chioschisti che già si stanno organizzando. C’è soprattutto un elemento che ha stuzzicato l’attenzione delle attività sulla spiaggia: la data di scadenza del Mare d’inverno, fissata quest’anno dall’amministrazione comunale al 31 maggio. La formula del bando è in gran parte quella nota, e prevede che i periodi di apertura con le nuove installazioni possano avere una durata massima di 120 giorni. “L’avere allungato il periodo del Mare d’inverno, arrivando al 31 maggio, è per noi importante – riflette Marco de Luca, presidente dei chioschisti riccionesi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

