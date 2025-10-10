Marco Rizzo a Come States? – Clima d' odio Gaza e crisi del campo largo | GUARDA

Nella nuova puntata di Come States?, la rubrica atlantica de Il Tempo condotta da Eleonora Tomassi, protagonista è Marco Rizzo, figura storica della sinistra italiana e voce spesso controcorrente nel panorama politico nazionale. Con lui analizziamo se l'Italia stia davvero tornando a un clima d'odio simile a quello degli anni di piombo, tra tensioni sociali, violenza verbale e un dibattito pubblico sempre più esasperato. Ci interroghiamo sul significato e la natura delle recenti missioni per Gaza: operazioni umanitarie, politiche o semplicemente mediatiche? E sulle manifestazioni di piazza: pacifiste o, in realtà, strumenti di protesta antigovernativa? Ampio spazio anche al caso Ilaria Salis, tra richieste di immunità parlamentare e doppi standard della politica, e al flop del campo largo, che fatica a trovare una linea comune e una vera leadership. 🔗 Leggi su Iltempo.it

