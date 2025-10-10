Marco Rizzo a Come States? – Clima d' odio Gaza e crisi del campo largo | GUARDA
Nella nuova puntata di Come States?, la rubrica atlantica de Il Tempo condotta da Eleonora Tomassi, protagonista è Marco Rizzo, figura storica della sinistra italiana e voce spesso controcorrente nel panorama politico nazionale. Con lui analizziamo se l'Italia stia davvero tornando a un clima d'odio simile a quello degli anni di piombo, tra tensioni sociali, violenza verbale e un dibattito pubblico sempre più esasperato. Ci interroghiamo sul significato e la natura delle recenti missioni per Gaza: operazioni umanitarie, politiche o semplicemente mediatiche? E sulle manifestazioni di piazza: pacifiste o, in realtà, strumenti di protesta antigovernativa? Ampio spazio anche al caso Ilaria Salis, tra richieste di immunità parlamentare e doppi standard della politica, e al flop del campo largo, che fatica a trovare una linea comune e una vera leadership. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: marco - rizzo
Marco Rizzo al Pd: “C’era un volta Berlinguer, oggi ci sono Sala e Ricci: dov’è finita la questione morale?”
Marco Rizzo scatenato contro la sinistra: «Unita solo per le misere poltrone. Il M5S? Francia o Spagna purché se magna»
Marco Rizzo sfida il Pd "rosso vergogna": "Mi candido a Pesaro"
Domani sera Marco Rizzo sarà in Veneto a Cerea (Verona) con gli agricoltori italiani Veneto. - facebook.com Vai su Facebook
Rizzo, 'zero sostegni per 62% dei disabili nelle Marche' - Il leader di Democrazia Sovrana e Popolare Marco Rizzo sarà sabato 13 settembre nelle Marche per sostenere la candidatura di Claudio Bolletta a presidente delle Marche. Si legge su ansa.it
Marco Rizzo. Una biografia di periferia. Un libro da leggere per chi odia il mainstream di Meloni e Schlein - Nasce a Torino da una famiglia operaia e affronta una vita dura negli anni ‘70 della lotta ... Segnala affaritaliani.it