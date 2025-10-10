Marco Mengoni canta Come saprei di Giorgia | il VIDEO fa emozionare

Viterbotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Quando una delle voci più belle e potenti del panorama musicale italiano coverizza una delle voci più belle e potenti del panorama musicale italiano, c'è solo da inchinarsi e ammettere che siamo molto fortunati ad avere certi artisti”. Scrive così un utente su X pubblicando il video di Marco. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marco - mengoni

Marco Mengoni in concerto al San Nicola: potenziati bus per lo stadio

Marco Mengoni incontra Aurora, piccola fan di 5 anni: “Dopo mesi di chemioterpia era il suo sogno”

“Era il suo sogno”. Marco Mengoni, il regalo alla piccola Aurora: chi è e cosa è successo al concerto

marco mengoni canta sapreiMarco Mengoni canta a cappella "Come saprei" di Giorgia - È successo ieri sera a Torino, quando il cantante di "Due vite" ha fatto tappa all'InalpiArena con il suo nuovo tour n ... Da rockol.it

marco mengoni canta sapreiMarco Mengoni a Torino omaggia Giorgia e canta a sorpresa “Come Saprei” – IL VIDEO - Durante il concerto sold out all'Inalpi Arena, Mengoni ha reso omaggio ai 30 anni del brano che ha lanciato la collega ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Marco Mengoni Canta Saprei