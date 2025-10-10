Marco Mengoni a Torino omaggia Giorgia e canta a sorpresa Come Saprei – IL VIDEO

Ieri sera, giovedì 9 ottobre, Marco Mengoni ha chiuso tra gli applausi dei fan la seconda data sold out all’Inalpi Arena di Torin o. A sorpresa il cantante ha reso omaggio alla collega Giorgia intonando “Come Saprei”. Una scelta non a casa, visto che quest’anno si festeggia il trentennale del brano che ha lanciato l’artista nel firmamento della musica italiana. Giorgia ha dedicato il tour estivo proprio alla ricorrenza. Marco Mengoni e la conduttrice di X Factor 2025 hanno duettato nel brano “Come Neve” nel 2018. Il tour – con 33 concerti, di cui 21 in Italia e 12 in Europa – toccherà i palazzetti e le arene più importanti d’Italia e Europa, con il sold out registrato per entrambe le date di Torino, le quattro date Milano, le due date di Pesaro, le tre date di Firenze, la prima data di Eboli, le quattro date di Roma, Parigi e Londra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

