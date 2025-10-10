Marco Mengoni a Torino omaggia Giorgia e canta a sorpresa Come Saprei – IL VIDEO
Ieri sera, giovedì 9 ottobre, Marco Mengoni ha chiuso tra gli applausi dei fan la seconda data sold out all’Inalpi Arena di Torin o. A sorpresa il cantante ha reso omaggio alla collega Giorgia intonando “Come Saprei”. Una scelta non a casa, visto che quest’anno si festeggia il trentennale del brano che ha lanciato l’artista nel firmamento della musica italiana. Giorgia ha dedicato il tour estivo proprio alla ricorrenza. Marco Mengoni e la conduttrice di X Factor 2025 hanno duettato nel brano “Come Neve” nel 2018. Il tour – con 33 concerti, di cui 21 in Italia e 12 in Europa – toccherà i palazzetti e le arene più importanti d’Italia e Europa, con il sold out registrato per entrambe le date di Torino, le quattro date Milano, le due date di Pesaro, le tre date di Firenze, la prima data di Eboli, le quattro date di Roma, Parigi e Londra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: marco - mengoni
Il corpo di ballo di Marco Mengoni ha improvvisato una coreografia sulle note di “Mi fiderò” in un ristorante di Rovato
Marco Mengoni in concerto al San Nicola: potenziati bus per lo stadio
Marco Mengoni incontra Aurora, piccola fan di 5 anni: “Dopo mesi di chemioterpia era il suo sogno”
Capodanno 2026 a Olbia, ufficiale Marco Mengoni. Ecco tutti i dettagli! - facebook.com Vai su Facebook
Marco Mengoni inaugura da Torino il tour “Live in Europe 2025” (le foto) - Marco Mengoni inaugura da Torino il tour “Live in Europe 2025” all'Inalpi Arena, ecco le foto di Renata Roattino @jhonninaphoto. Si legge su spettakolo.it
Marco Mengoni, i fan lo aspettano a Torino: la scaletta dei due concerti all'Inalpi Arena - Marco Mengoni, 36 anni, recentemente, il 9 luglio, si è esibito allo Stadio Olimpico Grande Torino per il suo tour negli Stadi, "Marco negli Stadi 2025". torinotoday.it scrive