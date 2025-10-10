Marcia della pace Perugia-Assisi | 15 bus in partenza da Bergamo

Ecodibergamo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INIZIATIVA. Tantissimi bergamaschi pronti a partecipare alla storica marcia promossa dalla Rete della pace e dal Coordinamento enti locali per la pace per il 12 ottobre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

marcia della pace perugia assisi 15 bus in partenza da bergamo

© Ecodibergamo.it - Marcia della pace Perugia-Assisi: 15 bus in partenza da Bergamo

In questa notizia si parla di: marcia - pace

In duemila alla marcia della pace. Una marea di gente per la Palestina: “Basta con questa strage di innocenti”

Solenni festeggiamenti San Giorgio Martire, marcia per la pace all’apertura del 24 agosto

Festeggiamenti San Giorgio Martire, apertura con la marcia per la pace

marcia pace perugia assisiMarcia della Pace 2025, ad Assisi acceso un fuoco e in piazza c’è anche un disegno degli studenti. Domenica la eco bandiera da record (foto) - Marcia della Pace 2025, ad Assisi acceso un fuoco e in piazza anche un disegno degli studenti. Si legge su assisinews.it

marcia pace perugia assisiMarcia della pace Perugia-Assisi: 15 bus in partenza da Bergamo - Tantissimi bergamaschi pronti a partecipare alla storica marcia promossa dalla Rete della pace per il 12 ottobre. ecodibergamo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Marcia Pace Perugia Assisi