Marcia della pace Perugia-Assisi | 15 bus in partenza da Bergamo
L’INIZIATIVA. Tantissimi bergamaschi pronti a partecipare alla storica marcia promossa dalla Rete della pace e dal Coordinamento enti locali per la pace per il 12 ottobre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In duemila alla marcia della pace. Una marea di gente per la Palestina: “Basta con questa strage di innocenti”
Solenni festeggiamenti San Giorgio Martire, marcia per la pace all’apertura del 24 agosto
Festeggiamenti San Giorgio Martire, apertura con la marcia per la pace
12 ottobre sarò alla Marcia della Pace Perugia–Assisi, per l'unica pace possibile:quella fondata sul rispetto dei diritti fondamentali di tutte/tutti. On Oct 12, I will join the Perugia–Assisi Peace March for the only peace possible: one built on the respect of e
? Roma Capitale aderisce alla Marcia #PerugiAssisi della #Pace e della Fraternità, in programma domenica 12 ottobre. Vi prendono parte 512 associazioni, 265 enti locali tra Comuni, Province e Regioni, 196 scuole con oltre 10mila studenti totali. Info e ade
