Ferrara, 10 ottobre 2025 – “Voglio ringraziare di cuore una persona che oggi non è qui con noi ma che sta tornando, piano piano, a occupare il suo posto naturale quale caposaldo della cultura e dell’arte italiana, un posto che noi a Ferrara gli terremo ben caldo. E se è vero che Chagall faceva volare gli innamorati (foto) oggi mi piace pensare che il nostro applauso possa far volare il nostro grazie e il nostro affetto al presidente di Ferrara Arte, Vittorio Sgarbi ”. INAUGURAZIONE MOSTRA CHAGALL PALAZZO DIAMANTI Nella cerimonia inaugurale della mostra ‘Marc Chagall – testimone del suo tempo’ – molti dei discorsi, come quello appena citato dell’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli, si sono chius i con un pensiero a Vittorio Sgarbi (ricomparso negli ultimi giorni sui suoi profili social, dopo un lungo periodo di silenzio dovuto alla malattia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marc Chagall in mostra ai Diamanti, la poesia di un esule: “Tante opere mai viste in Italia”