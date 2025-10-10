Marc Chagall in mostra ai Diamanti la poesia di un esule | Tante opere mai viste in Italia

Ferrara, 10 ottobre 2025 –  "Voglio ringraziare di cuore una persona che oggi non è qui con noi ma che sta tornando, piano piano, a occupare il suo posto naturale quale caposaldo della cultura e dell'arte italiana, un posto che noi a Ferrara gli terremo ben caldo. E se è vero che Chagall faceva volare gli innamorati (foto)  oggi mi piace pensare che il nostro applauso possa far volare il nostro grazie e il nostro affetto al presidente di Ferrara Arte, Vittorio Sgarbi ". INAUGURAZIONE MOSTRA CHAGALL PALAZZO DIAMANTI Nella cerimonia inaugurale della mostra 'Marc Chagall – testimone del suo tempo' – molti dei discorsi, come quello appena citato dell'assessore alla Cultura, Marco Gulinelli, si sono chius i con un pensiero a Vittorio Sgarbi (ricomparso negli ultimi giorni sui suoi profili social, dopo un lungo periodo di silenzio dovuto alla malattia).

marc chagall in mostra ai diamanti la poesia di un esule tante opere mai viste in italia

© Ilrestodelcarlino.it - Marc Chagall in mostra ai Diamanti, la poesia di un esule: “Tante opere mai viste in Italia”

