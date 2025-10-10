Marano Andrea morto in un incidente L’appello del papà | Era inseguito C’è un testimone
Parla Gennaro Mellone, il papà di Andrea, il 17enne di Marano morto nel febbraio 2024 in un incidente. In un video diffuso in questi giorni si vedono gli ultimi istanti di vita del ragazzo, la corsa in scooter e un’auto che sfreccia a distanza ravvicinata. “Riaprite il caso. Era inseguito”, ha dichiarato il papà. “Voglio . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: marano - andrea
Il giovane di Marano si schiantò la sera del 1 febbraio di un anno fa
Incidente stradale, morto Andrea Mellone, il padre: «Non è stato un semplice incidente» - Andrea Mellone, studente di Marano, aveva solo 17 anni quando perse la vita a bordo del suo scooter, finendo contro un palo della pubblica illuminazione a Chiaiano. Riporta msn.com
Andrea Mellone morto in un incidente a 17 anni, un video riapre il caso - Un filmato inedito riaccende i dubbi sulla morte di Andrea Mellone, il 17enne figlio dell’attore e cantante Genny ... Come scrive internapoli.it