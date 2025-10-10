Mara Favro il datore di lavoro indagato accusato anche di minacce a un'altra cameriera
Stando al racconto della donna, l’uomo l’avrebbe minacciata di morte dicendo “Vuoi fare la fine di Mara?”. Vincenzo Milione, detto Luca, però dà un’altra versione: "Io le dissi ‘non farmi incazzare’ e lei mi rispose: ‘altrimenti che fai, mi fai fare la fine di Mara". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: mara - favro
Mara Favro, nulla osta per la sepoltura: 17 mesi dopo la scomparsa si celebreranno i funerali
Mara Favro: fissato il funerale a un anno e mezza dalla scomparsa, sarà il 6 settembre 2025
Mara Favro, oggi l’ultimo saluto alla 51enne scomparsa un anno fa. La difesa: “Nel burrone non è finita da sola”
“Ti taglio la gola”: un’altra donna minacciata da Milione, sotto accusa nel caso Mara Favro https://lastampa.it/torino/2025/10/10/news/mara_favro_milione_altra_donna_minacciata-15345845/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
MORTE DI MARA FAVRO: L’INCHIESTA VERSO L’ARCHIVIAZIONE, IL PM TRASFERITO AD ALESSANDRIA https://www.valsusaoggi.it/morte-di-mara-favro-inchiesta-verso-larchiviazione-il-pm-trasferito-ad-alessandria/ #susa #inchiesta #omicidio #archiviazi - facebook.com Vai su Facebook
Mara Favro, arrestato Luca Milione/ Datore di lavoro indagato per omicidio, nei guai per altro procedimento - Mara Favro, arrestato Luca Milione: il datore di lavoro, indagato per omicidio, nei guai per un altro procedimento. Riporta ilsussidiario.net
Omicidio Mara Favro, Vincenzo Luca Milione anticipa conclusioni del medico legale/ “Sul corpo solo fratture” - Vincenzo Luca Milione, l’uomo indagato per l’omicidio Mara Favro, parla a Chi l’ha visto? Come scrive ilsussidiario.net