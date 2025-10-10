Mantova pensionato lascia un immobile alla Lega | è la donazione più alta del 2024 per il partito di Salvini
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un lascito inaspettato dal valore di 100mila euro. Una casa alla moglie, una alla famiglia e un immobile alla Lega. È questa la scelta di Pietro Novellini, un pensionato mantovano di 76 anni, che ha deciso di donare al partito guidato da Matteo Salvini un bene del valore stimato di circa 100mila euro. Un gesto privato che ha fatto notizia, soprattutto in un momento in cui i partiti faticano a finanziarsi e i cittadini si allontanano sempre più dalle urne. Il testamento e le volontà del donatore. Come riportato dal Corriere della Sera, il testamento di Novellini è stato aperto lo scorso luglio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: mantova - pensionato
A Mantova un pensionato muore e lascia un immobile da 100mila euro in eredità alla Lega di Matteo Salvini
Pensionato di Mantova lascia in eredità alla Lega un immobile che vale 100mila euro https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/10/news/pensionato_di_mantova_lascia_eredita_lega_appartamento_100mila_euro-424904352/?ref=twhl… - X Vai su X
Sandro Mortari I vertici del partito presentano il sito “100 idee per Mantova” per preparare il programma elettorale - facebook.com Vai su Facebook
A Mantova un pensionato muore e lascia un immobile da 100mila euro in eredità alla Lega di Matteo Salvini - Pietro Novellini, pensionato di 76 anni che è morto il 30 giugno dell'anno scorso, ha lasciato in eredità alla Lega un appartamento dal valore di centomila ... Scrive fanpage.it
Moglie, figlia e Lega: il testamento di un pensionato che lascia in eredità a Salvini un immobile da 100 mila euro - Il negozio in centro storico a Mantova affittato a un tatuatore. Si legge su msn.com