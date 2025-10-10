Mantova pensionato lascia un immobile alla Lega | è la donazione più alta del 2024 per il partito di Salvini

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un lascito inaspettato dal valore di 100mila euro. Una casa alla moglie, una alla famiglia e un immobile alla Lega. È questa la scelta di Pietro Novellini, un pensionato mantovano di 76 anni, che ha deciso di donare al partito guidato da Matteo Salvini un bene del valore stimato di circa 100mila euro. Un gesto privato che ha fatto notizia, soprattutto in un momento in cui i partiti faticano a finanziarsi e i cittadini si allontanano sempre più dalle urne. Il testamento e le volontà del donatore. Come riportato dal Corriere della Sera, il testamento di Novellini è stato aperto lo scorso luglio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

