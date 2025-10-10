Manovre spericolate poi scappa a 150 km orari dai carabinieri
Una fuga mozzafiato ai 150 orari tra Lugo e dintorni per sfuggire all’alt dei carabinieri. E poi il tentativo di divincolarsi fino a ferire un militare a una mano (prognosi di 4 giorni). Infine all’alcol test è risultato positivo così come al test salivare per marijuana e cannabinoidi. Il protagonista della notte brava - un 25enne di origine moldava residente a Lugo - è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate. E denunciato per guida in stato di ebrezza. Ieri pomeriggio davanti al giudice Piervittorio Farinella e al vpo Simona Bandini, per il 25enne - difeso dall’avvocato Massimo Plaeidi - è stato convalidato l’arresto ed è stato disposto l’obbligo di presentazione in caserma tre volte la settimana in attesa del processo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
