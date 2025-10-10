ManovraLandini | il Paese va a sbattere

19.25 "Non abbiamo avuto alcuna risposta sulle proposte che abbiamo portato. Sulla manovra quel poco che ci è stato illustrato porta a sbattere il Paese". Così il segretario della Cgil Maurizio Landini al termine dell'incontro sulla legge di bilancio a Palazzo Chigi. "Il primo nodo è l'emergenza salariale -ha aggiunto- la gente non arriva a fine mese. Abbiamo chiesto che vengano detassato gli aumenti salariali, che venga restituito il fiscal drag effetto della inflazione alta e un meccanismo automatico che indicizzi le detrazioni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

