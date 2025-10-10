Manovra verso un altro semestre di silenzio-assenso per il Tfr

Un nuovo semestre di silenzio-assenso per rilanciare la previdenza complementare apre il cantiere della prossima manovra economica. Il ministero del Lavoro ha chiesto al Mef (in foto il ministro Giancarlo Giorgetti) di riproporre, dal primo aprile al 30 settembre 2026, il meccanismo già sperimentato nel 2007: i lavoratori saranno chiamati a scegliere se mantenere in azienda il proprio Tfr o destinarlo a un fondo pensione. In caso di mancata risposta, scatterà automaticamente il conferimento alla previdenza integrativa. Sul fronte delle tasse, il governo punta a ridurre di due punti la seconda aliquota Irpef, che scenderebbe dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28 e 50 mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Manovra, verso un altro semestre di silenzio-assenso per il Tfr

