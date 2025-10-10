Manovra quater azzoppata nuova sanatoria per gli evasori del bollo auto e allargamento del reddito di povertà

La manovra dimezzata è il simbolo di un governo regionale a pezzi. Le misure approvate, e soprattutto quelle bocciate, sono le macerie che restano nella guerra fratricida del centrodestra in Sicilia. Sono la prova e la conseguenza di una crisi profonda che sta investendo la maggioranza. A Sala. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it