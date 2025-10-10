Manovra per la vita al Massimo si impararano le manovre in caso di soffocamento dei bambini
Domenica 12 ottobre, la Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica (Simeup) torna nelle piazze italiane con la XVI edizione della “Manovra per la Vita”, una giornata dedicata alla diffusione delle manovre salvavita pediatriche. Anche Palermo partecipa attivamente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Anche quest’anno Trapani partecipa alla Giornata Nazionale “Manovra per la Vita”, promossa da SIMEUP (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica). Domenica 12 Ottobre 2025 Palazzo Cavarretta – Trapani Ore 9.30 – 12.30 Dur - facebook.com Vai su Facebook
12–14 Una Manovra per la vita: corso gratuito per le manovre da effettuare in caso di ostruzione delle vie aeree—a cura degli Istruttori SIMEUP 14–18 Assistenza ostetrica e ginecologica—a cura di ostetriche, infermieri e infermiere del Burlo #Burlo #Barcol - X Vai su X
