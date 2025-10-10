Manovra Paolo Capone Leader UGL | Confronto positivo con il Governo Priorità a taglio Irpef famiglie e sicurezza sul lavoro

Ilgiornaleditalia.it | 10 ott 2025

“Apprezziamo la convocazione da parte del Governo prima del Consiglio dei Ministri, un segnale importante di attenzione verso le richieste delle parti sociali. L’UGL, in questi mesi, ha incontrato lavoratori e lavoratrici confermando un approccio costruttivo, serio e responsabile nei confronti del G. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Manovra, Paolo Capone, Leader UGL: “Confronto positivo con il Governo. Priorità a taglio Irpef, famiglie e sicurezza sul lavoro”

