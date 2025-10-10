Manovra Paolo Capone Leader UGL | Confronto positivo con il Governo Priorità a taglio Irpef famiglie e sicurezza sul lavoro

“Apprezziamo la convocazione da parte del Governo prima del Consiglio dei Ministri, un segnale importante di attenzione verso le richieste delle parti sociali. L’UGL, in questi mesi, ha incontrato lavoratori e lavoratrici confermando un approccio costruttivo, serio e responsabile nei confronti del G. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Manovra, Paolo Capone, Leader UGL: “Confronto positivo con il Governo. Priorità a taglio Irpef, famiglie e sicurezza sul lavoro”

In questa notizia si parla di: manovra - paolo

#citazioniugl #manovra #leggedibilancio il Segretario Generale #UGL @fpcapone Paolo Capone su ’ e - X Vai su X

Il presidente di #Confartigianato Imprese Varese Paolo Rolandi commenta la Manovra 2026 - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, venerdì l’incontro sindacati-governo. Capone, Ugl: «Pronti alla sottoscrizione del ‘Patto per il Futuro’ tra lavoratori, imprese e governo» - «Sulla sicurezza sul lavoro occorre consolidare e rafforzare gli interventi già avviati: aumentare stabilmente il numero degli ispettori e, a nostro avviso, istituire un’Agenzia unica per il coordinam ... Riporta italiaoggi.it

Paolo Capone, Leader UGL: “Solidarietà a giornalista aggredita” - Il leader della UGL Capone esprime solidarietà alla giornalista aggredita durante la manifestazione per Gaza a Roma ... Come scrive lagone.it