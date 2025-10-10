Manovra il governo valuta la proroga del bonus casa al 50% invece che al 36% anche per il 2026

È in questi giorni al vaglio del governo la possibilità di prorogare il bonus casa al 50% anche per il 2026. La misura potrebbe essere inserita nella prossima legge di bilancio. Senza interventi sulla legge, infatti, nel 2026 la detrazione per le ristrutturazioni edilizie scenderebbe dal 50% al 36% per le spese sulla prima casa e al 30% per le quelle sulla seconda. Per mantenere il bonus al 50%, il governo, attraverso il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ha parlato di una misura selettiva, che non agevolerebbe tutti, ma sarebbe modulata sul reddito e sulla composizione del nucleo familiare. 🔗 Leggi su Open.online