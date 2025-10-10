Manovra Giorgetti | martedì Cdm entro il 15 tabelle a Bruxelles

Giancarlo Giorgetti Sul piano di Bilancio per il 2026 “se avessi tempo fino a Natale me lo prenderei. Ma siccome c’è una regola e che entro il 15 di questo mese devo mandare le tabelle a Bruxelles, entro il 15 manderemo le manderemo a Bruxelles”. Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti a margine dell’Ecofin. “Martedì pomeriggio è convocato il consiglio dei ministri. Dovremo vederci, dovremmo discutere in Cdm, come è giusto che sia, (il Bilancio) non è una prerogativa ovviamente soltanto del ministro dell’Economia, magari!”. L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

