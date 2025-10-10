Manovra | Gasparri ' incontro proficuo con Siap e Anfp mi farò portavoce loro istanze'

Iltempo.it | 10 ott 2025

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - “Oggi ho incontrato le Segreterie nazionali del Siap, rappresentata da Giuseppe Tiani, e dell'Anfp, rappresentata da Enzo Letizia, per un confronto in vista della prossima discussione parlamentare sulla legge di Bilancio 2026. Ho ascoltato con attenzione e condiviso le proposte a sostegno del personale della polizia di stato. Abbiamo affrontato i temi legati agli impegni contrattuali per il triennio 2025-2027. Mi farò portavoce delle loro istanze affinché venga pienamente riconosciuto e valorizzato il prezioso lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini della polizia di stato”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

