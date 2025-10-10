Manovra Fumarola Cisl | Da Governo apertura taglio Irpef al 33% per i redditi fino a 50 mila euro – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2025 "Il ceto medio nella precedente manovra di bilancio non aveva avuto la possibilità di avere dei riconoscimenti. Il Ministro Giorgetti ci ha confermato che c'è questo lavoro sulla riduzione dell'aliquota Irpef da 35 a 33% fino a 50 mila euro. Noi chiediamo fino a 60 mila euro. Il Ministro ci ha detto che ci possono essere dei margini perché si superi la soglia dei 50mila euro" così la segretaria della Cisl Fumarola, dopo l'incontro con il Governo in vista della manovra a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

