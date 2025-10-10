Manovra 2026 scontro su Irpef e pensioni | sindacati divisi dopo l’incontro col governo a Palazzo Chigi Cisl soddisfatta Cgil e Uil critiche

Orizzontescuola.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ore di confronto a Palazzo Chigi tra governo e sindacati hanno prodotto reazioni contrastanti sulle misure previste nella legge di bilancio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: manovra - scontro

Umbria, la manovra fiscale resta. Lo scontro: "Imprese e cittadini penalizzati", "No, il 70% degli umbri pagherà meno tasse"

Crisi centrodestra in Sicilia, a pezzi la manovra di Schifani: è scontro FdI e alleati

Crisi centrodestra in Sicilia, a pezzi la manovra: è scontro FdI e alleati. Schifani convoca un vertice di maggioranza

manovra 2026 scontro irpefMini Irpef al 10% in Manovra per favorire il rinnovo dei contratti di lavoro - Irpef al 10% il Governo scommette sui rinnovi dei contratti e sugli aumenti salariali, trasformando la misura in uno dei punti principali della Manovra ... Da quifinanza.it

Manovra 2026: cosa cambia per tasse, bonus casa, pensioni e famiglie - La Manovra 2026 introduce tagli IRPEF, nuova rottamazione cartelle, incentivi per imprese, congedi parentali retribuiti, più fondi alla sanità e proroga del bonus ristrutturazioni sulla prima casa. Scrive edilizia.com

Cerca Video su questo argomento: Manovra 2026 Scontro Irpef