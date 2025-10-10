Manovra 2026 cosa cambia | mini Irpef sugli aumenti contrattuali e semestre di silenzio-assenso per i Tfr nei fondi pensione
Roma – Il cantiere della manovra per il 2026, dopo il summit di Palazzo Chigi, procede spedito verso il via libera del pacchetto di finanza pubblica in programma per il 14 ottobre. E, nella definizione delle misure dell’ultimo miglio, compare il rilancio della previdenza complementare con la previsione di un nuovo semestre di silenzio-assenso per l’adesione dei lavoratori ai fondi pensione, come anche l’incentivazione dei rinnovi contrattuali attraverso una sorta di mini-Irpef sui futuri aumenti, oltre alla detassazione di straordinari, notturni e festivi e all’innalzamento del tetto alla tassazione agevolata per premi di risultato e fringe benefit. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
