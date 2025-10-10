Manovra 10 milioni in più per il trattamento accessorio del personale della Regione
L'Assemblea regionale siciliana ha approvato la norma di legge, presentata dal governo Schifani, che incrementa di 10 milioni di euro per il 2025 il Fondo risorse decentrate (Ford) destinato al trattamento economico accessorio del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
