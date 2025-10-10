Manna pianifica un nuovo tentativo per Juanlu Sanchez  a gennaio Gazzetta

Ilnapolista.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In estate il nome di Juanlu Sanchez  è stato un vero tormentone del mercato del Napoli, un’operazione che era quasi chiusa se non fosse stato per l’infortunio di Lukaku. La necessità di un attaccante ha chiuso le porte al Siviglia, ma ora il club azzurro ci ripensa come scrive la Gazzetta dello Sport. “Il Napoli in  Juanlu Sanchez non ha mai  smesso di credere, in realtà – e  sotto voce – rappresenta un  rimpianto e quando a gennaio  si ripartirà con il «valzer»,  Manna ritenterà sperando di  essere più fortunato: nell’organico,  e in prospettiva, va cercato  un esterno destro che faccia  ogni tanto riposare Di Lorenzo,  che va per i 33 anni (da compiere  però ad agosto prossimo), al  quale deve essere concesso un  erede. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

manna pianifica un nuovo tentativo per juanlu sanchez160 a gennaio gazzetta

© Ilnapolista.it - Manna pianifica un nuovo tentativo per Juanlu Sanchez  a gennaio (Gazzetta)

In questa notizia si parla di: manna - pianifica

Napoli, da Dimaro a Ischia: bilancio di mercato e nuove strategie. Il trio De Laurentiis-Conte-Manna ora pianifica il finale

manna pianifica nuovo tentativoManna pianifica un nuovo tentativo per Juanlu Sanchez a gennaio (Gazzetta) - Il Napoli aveva quasi chiuso la trattativa per Juanlu Sanchez prima dell'infortunio di Lukaku, ora ci riproverà a gennaio ... Lo riporta ilnapolista.it

Juanlu al Napoli: Manna ci crede ancora e pianifica un nuovo tentativo - Giovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, nell'ultima sessione della campagna acquisti e cessioni ha chiuso in modo brillante tanti affari. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Manna Pianifica Nuovo Tentativo