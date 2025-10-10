Manna pianifica un nuovo tentativo per Juanlu Sanchez  a gennaio Gazzetta

In estate il nome di Juanlu Sanchez è stato un vero tormentone del mercato del Napoli, un’operazione che era quasi chiusa se non fosse stato per l’infortunio di Lukaku. La necessità di un attaccante ha chiuso le porte al Siviglia, ma ora il club azzurro ci ripensa come scrive la Gazzetta dello Sport. “Il Napoli in Juanlu Sanchez non ha mai smesso di credere, in realtà – e sotto voce – rappresenta un rimpianto e quando a gennaio si ripartirà con il «valzer», Manna ritenterà sperando di essere più fortunato: nell’organico, e in prospettiva, va cercato un esterno destro che faccia ogni tanto riposare Di Lorenzo, che va per i 33 anni (da compiere però ad agosto prossimo), al quale deve essere concesso un erede. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

