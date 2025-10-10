Manifestazione contro Meloni- Salvini e Tajani | proPal in corteo lungo i viali VIDEO

Un lungo corteo si è snodato lungo i viali di circonvallazione per contestare i vertici del governo italiano sulle scelte prese sulla questione palestinese. I manifestanti, circa un migliaio, hanno sfilato lungo i viali per raggiungere poi la sede del consolato statunitense. Il presidio è partito. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: manifestazione - meloni

Manifestazione pro Palestina, Milano a ferro e fuoco: Giorgia Meloni rompe il silenzio

Slogan "Meloni assassina" durante il corteo, FdI contro la manifestazione proPal

Slogan "Meloni assassina" durante il corteo, FdI contro la manifestazione proPal

Gaza, Meloni: “Tesi infiltrati a manifestazione è riduttiva” - X Vai su X

MELONI SALVINI... W LO SCIOPERO! ROMA PARTE ENORME CORTEO MANIFESTAZIONE NAZIONALE PER PALESTINA LIBERA E RESISTENZA PALESTINESE Un corteo enorme di incontabili centinaia di migliaia di persone è partito appena riempita la - facebook.com Vai su Facebook

Manifestazione a Firenze contro il governo si trasforma in corteo verso il Consolato Usa - A Firenze la manifestazione di piazza Indipendenza contro il governo Meloni e per la Palestina, si è ingrossata di partecipanti (tanti i giovanissimi) e il pre ... Segnala controradio.it

Chiusura della campagna elettorale, Firenze palcoscenico nazionale: città blindata per l'arrivo di Giorgia Meloni - La premier, Conte, Salvini, Tajani e Renzi oggi nel capoluogo toscano per l’ultimo sprint elettorale. Secondo lanazione.it