Manifestazione contro Meloni- Salvini e Tajani | proPal in corteo lungo i viali VIDEO

Firenzetoday.it | 10 ott 2025

Un lungo corteo si è snodato lungo i viali di circonvallazione per contestare i vertici del governo italiano sulle scelte prese sulla questione palestinese. I manifestanti, circa un migliaio, hanno sfilato lungo i viali per raggiungere poi la sede del consolato statunitense. Il presidio è partito. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

