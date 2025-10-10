Mani addosso alla segretaria che finisce in ospedale La denuncia del sindacato

Modenatoday.it | 10 ott 2025

Il datore di lavoro le avrebbe sferrato una manata nella schiena, facendola finire fuori dall’ufficio e provocandole qualche lieve lesione. A denunciarlo una donna di 32 anni impiegata in un'azienda edile di Formigine, che si è rivolta alla Cgil per segnalare il fatto e per chiedere tutela. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

