Mangiare senza forchetta | l’arte del banchetto nell’antica Roma

Se oggi la forchetta è un simbolo universale di civiltà e buone maniere, per gli antichi Romani era del tutto sconosciuta. Durante i sontuosi banchetti (convivia) o i più semplici pasti quotidiani, la forchetta semplicemente non esisteva: il cibo si prendeva con le mani, si tagliava con coltelli e si portava alla bocca usando pezzi di pane o piccoli cucchiai chiamati cochlearia. Mangiare, a Roma, non era soltanto nutrirsi: era un atto sociale e politico. Durante le cene nelle domus patrizie, gli ospiti si sdraiavano su letti detti triclini, appoggiandosi sul fianco sinistro, e venivano serviti da schiavi che portavano vassoi colmi di cibo.

