Mangiare senza forchetta | l’arte del banchetto nell’antica Roma
Se oggi la forchetta è un simbolo universale di civiltà e buone maniere, per gli antichi Romani era del tutto sconosciuta. Durante i sontuosi banchetti (convivia) o i più semplici pasti quotidiani, la forchetta semplicemente non esisteva: il cibo si prendeva con le mani, si tagliava con coltelli e si portava alla bocca usando pezzi di pane o piccoli cucchiai chiamati cochlearia. Mangiare, a Roma, non era soltanto nutrirsi: era un atto sociale e politico. Durante le cene nelle domus patrizie, gli ospiti si sdraiavano su letti detti triclini, appoggiandosi sul fianco sinistro, e venivano serviti da schiavi che portavano vassoi colmi di cibo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: mangiare - forchetta
Mangiare il budino con la forchetta. C’è solo la voglia di stare insieme in maniera spensierata alla base dei raduni “pudding mit Gabel” che stanno facendo impazzire la Generazione Z in Germania. E il trend made in Germany è arrivato perfino negli USA. Mio - X Vai su X
Cucchiaio o forchetta? Attento, potresti scoprire di aver sbagliato tutta la vita… Il Galateo parla chiaro #paroladioresidente #cantinemilano #primailvinopoiilcibo #restaurant #gourmet #dovemangiareamilano #primailvinopoiilcibo #milan #restaura - facebook.com Vai su Facebook
"Mangiare bene senza sensi di colpa" - Il mio lavoro si concentra su visite con i clienti, per aiutarli con percorsi di dimagrimento, ricomposizione corporea, ... Secondo lanazione.it