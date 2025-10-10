Manchester United sondaggio ai tifosi | Paghereste 4.800 sterline per un abbonamento? Times

Il Manchester United ha inviato ai propri tifosi un sondaggio per testare le reazioni al progetto del nuovo stadio: tra le domande, una in particolare ha catturato l’attenzione. Quanto sarebbero disposti a pagare per un abbonamento? Le cifre ipotetiche vanno da 570 a 4.830 sterline, 5600 euro circa. Ne scrive il Times Quanto costa abbonarsi a Old Trafford per il Manchester United. Nell’e-mail inviata ad abbonati e soci, il club ha mostrato diverse slide con la mappa del nuovo impianto e i possibili prezzi per settore. Il tagliando più economico, previsto nel settore alto vicino alla East Stand, costerebbe 38 sterline in meno rispetto all’attuale abbonamento più accessibile dell’Old Trafford. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

