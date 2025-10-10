Manca un punto e il club più piccolo trionferà in Svezia | da dove nasce il miracolo Mjallby
La squadra di una provincia di 17 mila persone sta per vincere il titolo nazionale con un budget da dilettanti: le parole del Ceo e dell'allenatore del Mjallby. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: manca - punto
Asllani Bologna, Sky frena: manca l’intesa tra club e calciatore! Il punto
Kolo Muani Juventus, sono ore decisive: manca ancora il via libera definitivo dei bianconeri per il ritorno a Torino del francese. Il punto
Moviola Verona Juve, Calvarese critica Rapuano: «Impreciso dal punto di vista tecnico! Eccessivo il richiamo al VAR sul braccio di Joao Mario, manca l’espulsione di Orban!»
Sami continua il suo percorso...a che punto vedete la sua crescita? Quanto manca a lottare coi big? #WRC - facebook.com Vai su Facebook