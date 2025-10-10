Mamma c’è un intruso in casa! ma la persona è stata aggiunta con l’IA Lo scherzo è virale sui social

La foto è quella originale del soggiorno di casa, ma la persona senza dimora viene aggiunta dall’IA soprattutto grazie a un filtro dell’app CapCut. Genitori spaventati e forze dell’ordine che intervengono a vuoto. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - “Mamma, c’è un intruso in casa!”, ma la persona è stata aggiunta con l’IA. Lo scherzo è virale sui social

