Mamma c’è un intruso in casa! ma la persona è stata aggiunta con l’IA Lo scherzo è virale sui social

Dday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La foto è quella originale del soggiorno di casa, ma la persona senza dimora viene aggiunta dall’IA soprattutto grazie a un filtro dell’app CapCut. Genitori spaventati e forze dell’ordine che intervengono a vuoto. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - “Mamma, c’è un intruso in casa!”, ma la persona è stata aggiunta con l’IA. Lo scherzo è virale sui social

