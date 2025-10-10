Mamma a 52 anni | Dall’incredulità alla gioia si è realizzato un sogno che inseguivo da tempo
Porto Recaanati (Macerata), 10 ottobre 2025 – “Si è concretizzato un sogno che inseguivo da diversi anni, frutto di un progetto consapevole deciso e portato avanti con il mio compagno. So che l’impegno sarà grande, ma sono contenta, perché è questo quello che volevo”. Dal letto del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Macerata in cui è ancora ricoverata, Maria Giovanna Mauloni parla così dell’arrivo di Lorenzo, il figlio che ha dato alla luce ieri, all’età di 52 anni. È nato con un cesareo, un po’ prima del previsto, per questo è attualmente in una culla termica, protetto e al sicuro, anche se presto potrà essere in braccio alla neo mamma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
