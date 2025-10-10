Malumori a Mediaset | il gesto sgradito di un fan di peso dopo l' esibizione di Barbara d' Urso a Ballando
La presenza di Barbara d'Urso a Ballando con le stelle è uno dei colpacci messi a punto da Milly Carlucci in questa edizione. Dopo due anni di lontananza forzata dal piccolo schermo per l'arcinota rottura con Mediaset, la conduttrice si sta cimentando discretamente con il ballo sulla pista di Rai. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: malumori - mediaset
Il messaggio di Terzi, marito di Simona Ventura, sull'esibizione di Barbara a #BallandoConLeStelle ha creato malumori a Mediaset. Lo show di Milly non è amato da Mediaset, perché dà filo da torcere a #TuSiQueVales. E i rapporti tra D'Urso e Mediaset sono - X Vai su X
«Mediaset ha acquistato il concerto ‘fatto e finito’ da VivoConcerti». È questa la spiegazione data dal giornalista Giuseppe Candela riguardo all’assenza di Stefano De Martino dallo speciale evento musicale dedicato a Sal Da Vinci, che andrà in onda su Cana - facebook.com Vai su Facebook
"Malumori a Mediaset": il gesto (sgradito) di un "fan di peso" dopo l'esibizione di Barbara d'Urso a Ballando - E rompe il silenzio sul "cachet astronomico" di Ballando con le stelle Il "malumore di Mediaset" per il gesto di ... Lo riporta today.it