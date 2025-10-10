maltrattamenti nella rsa sindacati sono parte civile

Accanto a quattro parti civili, vittime dei maltrattamenti avvenuti alla Rsa Sacro Cuore di Dizzasco, il Gup di Como Maria Elisabetta De Benedetto ha ammesso la costituzione dello Spi, il sindacato pensionati della Cgil della Lombardia e di Como. Davanti al giudice, in udienza preliminare, sono comparsi ieri sette operatori sociassistenziali, tuttora agli arresti domiciliari, per i quali il pubblico ministero Alessandra Bellù aveva chiesto il il processo con giudizio immediato, e hanno invece deciso di procedere con riti alternativi: sono Fabrizio Violetti, 50 anni di Corrido, Evelina D’Amico, 44 anni di Centro Valle Intelvi, Guglielmo Bruzzo, 33 anni di Argegno, Paola Garbagnati, 48 anni di Moltrasio, Sabrina Codara, 44 anni di Schignano, Milena Faverzani, 51 anni di Centro Valle Intelvi e Florentina Florea, 44 anni di Dizzasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

