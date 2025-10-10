Maltrattamenti nella Rsa di Dizzasco a Como inizia il processo | lo Spi Cgil parte civile fatti indicibili

È iniziato ieri, 9 ottobre, al tribunale di Como il processo per i presunti maltrattamenti avvenuti nella Rsa Sacro Cuore di Dizzasco, al centro di una delle inchieste più gravi degli ultimi anni nel settore dell’assistenza agli anziani.La procura di Como, lo scorso luglio, aveva chiuso le. 🔗 Leggi su Quicomo.it

