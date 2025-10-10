Maltrattamenti nei confronti dei familiari arrestato un 50enne nel Reggino

Reggiotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi la polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei confronti di un 50enne di nazionalità marocchina, accusato di reiterati maltrattamenti nei confronti dei propri familiari.L’attività investigativa, coordinata dalla procura di Locri e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maltrattamenti - confronti

Maltrattamenti nei confronti del padre: 18enne allontanato dalla casa familiare

La Polizia di Stato arresta l'autore di ripetuti maltrattamenti nei confronti dell'anziana madre

Violenze e maltrattamenti nei confronti della convivente: in carcere un 54enne

maltrattamenti confronti familiari arrestatoMaltrattamenti in famiglia, arrestato un 50enne nella Locride - REGGIO CALABRIA La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un 50enne di nazionalità marocchina, accusato di reiterati maltrattamenti ... Si legge su corrieredellacalabria.it

maltrattamenti confronti familiari arrestatoBovalino, maltrattamenti in famiglia: arrestato un 50enne - L'attività investigativa ha permesso di ricostruire un quadro di violenze fisiche e psicologiche protrattesi nel tempo ... Lo riporta citynow.it

Cerca Video su questo argomento: Maltrattamenti Confronti Familiari Arrestato