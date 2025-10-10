Malore in casa e sul letto privo di sensi 70enne salvato dai carabinieri
Momenti di grande apprensione ieri pomeriggio (9 ottobre) a Valle di Maddaloni, quando un uomo di 70 anni è stato trovato privo di sensi nella propria abitazione, colpito da un malore, ma fortunatamente ancora vivo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri.L’allarme è scattato grazie al. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: malore - casa
Un sorriso spento per sempre. Il malore in casa e poi la fine, tutto il paese piange Lucrezia
Il malore nell’armadio, il pc sparito, l’allontanamento da casa: i dubbi sul caso di Valentina Greco
Malore improvviso in casa, è morto il professor Fabio Steccanella
Il malore a casa dopo aver partecipato a un incontro sulle elezioni regionali. Ex presidente della Provincia e sindaco per due mandati della sua Lamporecchio. Di recente aveva curato la mostra a Firenze sulla storica visita di Enrico Berlinguer. - facebook.com Vai su Facebook
Trovato morto a letto a 44 anni: lo cercavano al cellulare, poi l'allarme dopo le mancate risposte - Viene ritrovato privo di vita, riverso sul letto nella sua abitazione in via Gentiloni. Riporta ilmattino.it
Alessandro Silvestri lo cercano al cellulare, poi l'allarme dopo le mancate risposte: trovato morto a letto a 44 anni - Viene ritrovato privo di vita, riverso sul letto nella sua abitazione in via Gentiloni. Come scrive ilgazzettino.it