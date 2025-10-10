Malore durante l' immersione | riemerge dall' acqua e muore

"Non ci sono parole per descrivere il profondo dolore che ha colpito la tua famiglia e tutti noi. Non ti scorderemo mai". Così i Volontari del Garda nel ricordare Luca Pedrali, morto a 59 anni durante un'immersione in Sardegna: subacqueo esperto, sarebbe stato colto da un malore mentre si trovava. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Malore durante l’esplorazione alle fonti di Su Gologone: ecco chi era la vittima Lo speleosub si sarebbe sentito male durante l’immersione nelle acque carsiche - facebook.com Vai su Facebook

Ha un malore durante un'immersione a Su Gologone: muore a 59 anni Luca Pedrali, campione di sub - Insieme alla sua squadra, si era immerso a una profondità di 100 metri: è riuscito a riemergere, ma poi le sue condizioni si sono aggravate. Lo riporta msn.com

Malore fatale durante un'immersione: morto a 60 anni l'esperto speleosub Luca Pedrali - Tragedia in Sardegna nella mattinata di giovedì 9 ottobre, accusa un malore fatale durante un'immersione alle Fonti di Su Golgone: l'esperto speleosub bresciano Luca Pedrali è morto a 60 anni. ildolomiti.it scrive