Malore alla bocciofila 84enne salvato dal defibrillatore e dal sangue freddo dei presenti

Ciserano. Attimi di paura alla bocciofila del paese dove un uomo di 84 anni è stato colpito da un infarto poco dopo essere entrato nel circolo, come faceva ogni giorno dopo pranzo. È successo mercoledì 24 settembre, a Ciserano: l’uomo, Giuseppe Raimondi, è stato salvato grazie al sangue freddo di alcuni presenti e alla presenza di un defibrillatore. Due avventori si sono alternati nel massaggio cardiaco, mentre un terzo gli ha praticato la respirazione bocca a bocca. Subito dopo è stato utilizzato il defibrillatore installato nella struttura, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza che ha poi trasportato l’uomo in ospedale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Malore alla bocciofila, 84enne salvato dal defibrillatore e dal sangue freddo dei presenti

In questa notizia si parla di: malore - bocciofila

