Malamovida | cocaina e hashish spacciati nei pressi dei locali | tre condanne
BRINDISI - Hashish e cocaina ceduti ai giovani clienti in dosi preconfezionate, con un tariffario che andava dai venti euro per 0,2 grammi di “bianca” ai dieci euro per un grammo di “fumo”. In alcuni casi la droga non sarebbe passata direttamente di mano, ma lasciata cadere, avvolta in un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Velletri. “Malamovida”. Spaccio di cocaina, hashish e marijuana. I Carabinieri arrestano un 41 enne e denunciano un 38enne
Bolzano, fermato pusher con otto dosi di cocaina in via Wolkenstein: controlli a tappeto sulla "malamovida"
TeleRama. . Estate di controlli da parte della Polizia di Stato in provincia. Occhi puntati soprattutto contro i fenomeni di malamovida e allo spaccio di stupefacenti. Il bilancio è stato tracciato a Galatina, teatro del grave pestaggio nei confronti di un minore disabil
Cocaina, hashish e mdma in garage. Carabinieri arrestano spacciatore - Un operaio 30enne, di origini sudafricane, residente a Sassuolo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati allo spaccio di droga, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Eroina, cocaina e hashish: stroncato giro di droga a Terni: 21 persone nei guai - Operazione antidroga della polizia di Terni nei confronti di un gruppo di italiani e nordafricani gravemente indiziati di aver concorso nel traffico di ingenti quantità di ... Scrive lanazione.it