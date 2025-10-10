Malagò | Senza grandi eventi non si inaugurano nuovi impianti sportivi Calcio e Finanza

Durante il Festival dello Sport a Trento è intervenuto anche Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e oggi a capo della Fondazione Milano-Cortina 2026, che coordina l’organizzazione delle Olimpiadi in programma all’inizio del prossimo anno. Riporta Calcio e Finanza: « Una cosa va detta, perché io sostengo in un modo anche cinico, spesso che può sembrare superficiale, l’indispensabilità, l’esigenza che senza i grandi eventi sportivi non si riescono a fare certe opere o certi impianti sportivi solo per un motivo, non ce ne sono degli altri. Con le Olimpiadi o con un Mondiale di calcio o con un Europeo tu sei obbligato quel giorno, a quella ora praticamente di inaugurare l’impianto » – ha dichiarato Malagò. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Malagò: «Senza grandi eventi non si inaugurano nuovi impianti sportivi» (Calcio e Finanza)

