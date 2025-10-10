Malagò | Milano-Cortina sempre più vicina stiamo rispettando il cronoprogramma

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival il punto della sitauzione con Andrea Varnier, Ceo della Fondazione e Carolina Kostner, ambassador e, da ex pattinatrice di figura, storico bronzo a Sochi 2014. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

malag242 milano cortina sempre pi249 vicina stiamo rispettando il cronoprogramma

© Gazzetta.it - Malagò: "Milano-Cortina sempre più vicina, stiamo rispettando il cronoprogramma"

In questa notizia si parla di: malag - milano

Cerca Video su questo argomento: Malag242 Milano Cortina Pi249