Màkari 4 dal 19 ottobre su Rai 1 con ‘sorpresa’

Ha finalmente una data d’avvio certa la quarta stagione di Màkari, che raccoglierà il testimone da Balene nella domenica sera di Rai 1 a partire dal 19 ottobre. Quattro prime serate che racconteranno nuove indagini di Saverio Lamanna (Claudio Gioè) e della sua allegra combriccola capitanata da Peppe Piccionello (Domenico Centamore), alla quale va ad aggiungersi un nuovo elemento che potrebbe riservare qualche sorpresa. Il cast della serie Palomar resta pressocché invariato, così come gli equilibrisquilibri tra Saverio, l’impegnata fidanzata Suleima (Ester Pantano) e il terzo incomodo Michela (Serena Iansiti), che torna alla carica appena l’altra parte per motivi di lavoro. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

