Maiori lunedì l’apertura del nuovo polo Socio-Sanitario
Tempo di lettura: < 1 minuto Lunedì 13 ottobre 2025, alle ore 12,30, nei locali di Via Pedamentina n. 1, aprirà i battenti il nuovo Polo Socio-Sanitario di Maiori, afferente al Distretto Sanitario n. 63 di Cava-Costa d’Amalfi. Presenzieranno all’apertura ufficiale il sindaco di Maiori Antonio Capone, il direttore generale Asl Salerno, ing. Gennaro Sosto, il direttore del Distretto Sanitario 63 di Cava-Costa d’Amalfi. Realizzato nell’ambito del programma di Sviluppo Rurale 20142020, la nuova struttura si snoda su una superficie totale di circa 370 metri quadri. Al suo interno sono stati realizzati dieci ambulatori che erogheranno prestazioni per sedici tipologie di specialistica ambulatoriale, così articolate: Cardiologia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
