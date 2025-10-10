Maiori apre il nuovo Polo Socio-Sanitario con dieci ambulatori specialistici
Aprirà i battenti lunedì 13 ottobre alle ore 12,30 il nuovo Polo Socio-Sanitario di Maiori, afferente al Distretto Sanitario n. 63 di Cava-Costa d’Amalfi. La nuova struttura, realizzata in via Pedamentina n. 1 nell’ambito del programma di Sviluppo Rurale 20142020, si snoda su una superficie. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
